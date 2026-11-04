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Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, miércoles 4 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

8:30 a.m. | Universitario vs Sport Boys – L1 MAX, DGO, Movistar TV App

  • Champions League – UEFA

12:45 p.m. | AEK vs Real Madrid – ESPN y Disney Plus

12:45 a.m. | Fenerbahce vs Liverpool – ESPN y Disney Plus

3:00 p.m. | Dortmund vs Real Betis – ESPN y Disney Plus

3:00 p.m. | Lens vs Como – ESPN y Disney Plus

3:00 p.m. | Porto vs Napoli – ESPN y Disney Plus

3:00 p.m. | Viking vs Sabah Futbol Klubu – ESPN y Disney Plus

3:00 p.m. | Leipzig vs Manchester City – ESPN y Disney Plus

3:00 p.m. | Slavia Praga vs Arsenal – ESPN y Disney Plus

3:00 p.m. | PSV vs Brujas – ESPN y Disney Plus

  • Brasileirao – Brasil

5:30 p.m. | Paranaense vs Vasco Da Gama – Fanatiz

5:30 p.m. | Flamengo vs Gremio – Fanatiz

7:30 p.m. | Sao Paulo vs Corinthians – Fanatiz

7:30 p.m. | Botafogo vs Atlético Mineiro – Fanatiz

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