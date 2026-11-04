Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 4 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
- Liga 1 – Perú
8:30 a.m. | Universitario vs Sport Boys – L1 MAX, DGO, Movistar TV App
- Champions League – UEFA
12:45 p.m. | AEK vs Real Madrid – ESPN y Disney Plus
12:45 a.m. | Fenerbahce vs Liverpool – ESPN y Disney Plus
3:00 p.m. | Dortmund vs Real Betis – ESPN y Disney Plus
3:00 p.m. | Lens vs Como – ESPN y Disney Plus
3:00 p.m. | Porto vs Napoli – ESPN y Disney Plus
3:00 p.m. | Viking vs Sabah Futbol Klubu – ESPN y Disney Plus
3:00 p.m. | Leipzig vs Manchester City – ESPN y Disney Plus
3:00 p.m. | Slavia Praga vs Arsenal – ESPN y Disney Plus
3:00 p.m. | PSV vs Brujas – ESPN y Disney Plus
- Brasileirao – Brasil
5:30 p.m. | Paranaense vs Vasco Da Gama – Fanatiz
5:30 p.m. | Flamengo vs Gremio – Fanatiz
7:30 p.m. | Sao Paulo vs Corinthians – Fanatiz
7:30 p.m. | Botafogo vs Atlético Mineiro – Fanatiz