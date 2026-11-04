Peruano Robert García es reelegido en el Congreso de EE. UU. y lanza advertencia a Trump: “Búsquese un abogado”

El peruano-estadounidense Robert García aseguró su reelección como representante del Distrito 42 de California en el Congreso de los Estados Unidos. Durante la contienda de medio mandato, el integrante del Partido Demócrata se impuso ante el aspirante republicano Brian Burley.

De acuerdo con las proyecciones difundidas por The New York Times, el funcionario captó el 62.4% del respaldo electoral. Dichos datos oficiales corresponden al 54% de los sufragios contabilizados en la jornada.

García, educador de profesión que nació en Lima durante el año 1966, ocupa una banca en la Cámara de Representantes desde enero de 2023. Previamente, ejerció como el noveno vigésimo alcalde de la ciudad de Long Beach entre los años 2014 y 2022. En dicho municipio se convirtió en la autoridad edilicia más joven, la primera persona latina y el primer ciudadano abiertamente LGBT en asumir la conducción de la alcaldía.

MENSAJE A DONALD TRUMP

De asegurar su victoria, asumiría la titularidad del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes. Este nombramiento se concretará luego de que la agrupación demócrata obtuviera la mayoría de escaños en dicha corporación parlamentaria.

A través de sus redes sociales, el legislador remitió una advertencia directa al mandatario Donald Trump: “Búsquese un abogado”, escribió. En su mensaje público, precisó que centrará sus investigaciones en el entramado familiar del gobernante y en presuntos actos de corrupción corporativa.

Asimismo, la labor investigadora bajo su gestión parlamentaria priorizará la revisión de los supuestos abusos cometidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De igual manera, el parlamentario impulsará la fiscalización orientada a la desclasificación de los expedientes vinculados al caso Epstein.

García mantiene una trayectoria histórica en la política norteamericana al consolidarse como el primer peruano-estadounidense en integrar el Congreso de esa nación. Adicionalmente, forma parte de los dos primeros miembros de origen totalmente latino y pertenecientes a la comunidad LGBT que acceden al recinto legislativo federal.

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