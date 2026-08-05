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Partidos de hoy, miércoles 5 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, miércoles 5 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, miércoles 5 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

  • Leagues Cup – Concacaf

6:30 p.m. | Inter Miami vs Atlético San Luis – Apple TV

6:30 p.m. | Monterrey vs Orlando City – Apple TV

7:30 p.m. | Nashville vs León – Apple TV

7:30 p.m. | FC Dallas vs Querétaro – Apple TV

9:00 p.m. | Toluca vs Seattle Sounders – Apple TV

9:30 p.m. | Los Angeles vs Chivas – Apple TV

  • Amistoso internacional – FIFA

6:05 a.m. | AC Milan vs Inter de Milan – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

6:30 a.m. | Chelsea vs Juventus – Claro Sports, Claro Sport YouTube, Pluto TV

7:00 a.m. | Manchester City vs K-League All Stars – ESPN 2, Disney+

1:00 p.m. | Mallorca vs PSG – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

1:30 p.m. | Arsenal vs Betis – Claro Sports, Claro Sport YouTube, Pluto TV

  • Caribbean Club Championship – Concacaf

7:00 p.m. | Cibao vs Cavalier – Disney+

  • Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. | UMECIT vs Deportivo Olimpia – Disney+

9:00 p.m. | Alianza FC vs Herediano – Disney+

9:00 p.m. | Saprissa vs ACSD Alianza FC – Disney+

  • Copa Brasil

7:30 p.m. | Fluminense vs Vasco da Gama – DSports, DGO, Paramount+, DAZN, Globo

  • Primera División – Argentina

5:00 p.m. | Boca vs Estudiantes – ESPN, Disney+

7:15 p.m. | Tigre vs Belgrano – TyC Sports

  • Concacaf Sub 20 – Concacaf

5:30 p.m. | Canadá vs Jamaica – Disney+

9:00 p.m. | México vs Panamá – Disney+

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