Partidos de hoy, miércoles 5 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 5 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO
- Leagues Cup – Concacaf
6:30 p.m. | Inter Miami vs Atlético San Luis – Apple TV
6:30 p.m. | Monterrey vs Orlando City – Apple TV
7:30 p.m. | Nashville vs León – Apple TV
7:30 p.m. | FC Dallas vs Querétaro – Apple TV
9:00 p.m. | Toluca vs Seattle Sounders – Apple TV
9:30 p.m. | Los Angeles vs Chivas – Apple TV
- Amistoso internacional – FIFA
6:05 a.m. | AC Milan vs Inter de Milan – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
6:30 a.m. | Chelsea vs Juventus – Claro Sports, Claro Sport YouTube, Pluto TV
7:00 a.m. | Manchester City vs K-League All Stars – ESPN 2, Disney+
1:00 p.m. | Mallorca vs PSG – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
1:30 p.m. | Arsenal vs Betis – Claro Sports, Claro Sport YouTube, Pluto TV
- Caribbean Club Championship – Concacaf
7:00 p.m. | Cibao vs Cavalier – Disney+
- Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. | UMECIT vs Deportivo Olimpia – Disney+
9:00 p.m. | Alianza FC vs Herediano – Disney+
9:00 p.m. | Saprissa vs ACSD Alianza FC – Disney+
- Copa Brasil
7:30 p.m. | Fluminense vs Vasco da Gama – DSports, DGO, Paramount+, DAZN, Globo
- Primera División – Argentina
5:00 p.m. | Boca vs Estudiantes – ESPN, Disney+
7:15 p.m. | Tigre vs Belgrano – TyC Sports
- Concacaf Sub 20 – Concacaf
5:30 p.m. | Canadá vs Jamaica – Disney+
9:00 p.m. | México vs Panamá – Disney+