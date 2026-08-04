Senado y Diputados definen número de parlamentarios en comisiones del Congreso: conoce cómo quedaron

Luego de que se conformasen la Junta de Portavoces respectivas del Senado y Diputados del Congreso Bicameral, el parlamento peruano definió el número congresistas que integrarán las comisiones para este nuevo periodo 2026-2031, que estará conformado por distintas agrupaciones dependiendo de la Cámara que corresponda.

Para la Cámara Alta (Senado), se estableció que serán 7 las comisiones ordinarias legislativas que tendrá control el principal parlamento que estarán integradas por 12 congresistas; para la Cámara Baja (Diputados), se estableció 16 comisiones que estarán compuestas entre 26 y 20 congresistas.

Sin embargo, hay comisiones especiales en cada cámara que aún falta por definir sus integrantes o su número exacto. Recordemos que la Junta de Portavoces de cada organo legislativo del parlamento se encarga de aprobar las órdenes del día, es decir, lo que se debatira en el Pleno de cada poder.

Comisiones de la Cámara del Senado

Según el acuerdo de la Junta de Portavoces del Senado, se ha establecido que 12 congresistas integrarán cada comisión así sea especial o no (a excepción de la Comisión de Ética, que solo está integrada por 6 integrantes). La distribución por partidos es la siguiente:

Fuerza Popular: 4 senadores

Juntos por el Perú: 3 senadores

Renovación Popular: 2 senadores

Buen Gobierno: 1 senador

Partido Cívico Obras: 1 senador

Ahora Nación: 1 senador

Esta composición de senadores estará presente en las 7 comisiones ordinarias legislativas, de las cuales son:

Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores

Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno

Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo

Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor

Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital

Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría

Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Otras comisiones que no se encuentran dentro de las ordinarias son:

Comisión de Procedimientos Especiales

Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutico

Actualmente la Comisión de Ética fue elegida por la Junta de Portavoces, y quedó integrada por 6 integrantes en la siguiente composición:

Dos senadores de Fuerza Popular

Un senador de Juntos por el Perú

Un senador de Renovación Popular

Un senador del Partido del Buen Gobierno

Esta ocasión, queda excluido Ahora Nación.

Comisiones de la Cámara de Diputados

En la Cámara Baja (Diputados), la Junta de Portavoces aprobó que el número de integranes de las 16 comisiones ordinarias legislativas se dividirán entre 20 y 26 parlamentarios.

Estas son las comisiones que estarán conformadas por 26 integrantes:

Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores

Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera

Educación, Cultura y Deporte

Justicia y Derechos Humanos

Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos

Infraestructura, Vivienda y Transportes

Estas son las comisiones conformadas por 20 diputados:

Defensa Nacional y Orden Interno

Desarrollo Agrario

Defensa del Consumidor y Regulación de los Seervicios Públicos

Energía y Minas

Producción, Comercio Exterior y Turismo

Medio Ambiente y Sostenibilidad

Salud

Trabajo y Seguridad Social

Ciencia Innovación, Tecnología y Sociedad Digital

Por otro lado, se establecieron las comisiones no legislativas que estarán integradas por 6 diputados, que son:

Ordenamiento y Seguimiento Legislativo

Ética Parlamentaria

Sobre la Comisión de la Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados, se estableció que estará conformada por los siguientes parlamentarios:

Mary Infantes Castañeda (Fuerza Popular)

César Tito Rojas (Juntos por el Perú)

Edwin Espinoza Huilca (Partido del Buen Gobierno)

Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular)

Herber López Letona (Obras)

Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación)

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