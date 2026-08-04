Senado y Diputados definen número de parlamentarios en comisiones del Congreso: conoce cómo quedaron
Luego de que se conformasen la Junta de Portavoces respectivas del Senado y Diputados del Congreso Bicameral, el parlamento peruano definió el número congresistas que integrarán las comisiones para este nuevo periodo 2026-2031, que estará conformado por distintas agrupaciones dependiendo de la Cámara que corresponda.
Para la Cámara Alta (Senado), se estableció que serán 7 las comisiones ordinarias legislativas que tendrá control el principal parlamento que estarán integradas por 12 congresistas; para la Cámara Baja (Diputados), se estableció 16 comisiones que estarán compuestas entre 26 y 20 congresistas.
Sin embargo, hay comisiones especiales en cada cámara que aún falta por definir sus integrantes o su número exacto. Recordemos que la Junta de Portavoces de cada organo legislativo del parlamento se encarga de aprobar las órdenes del día, es decir, lo que se debatira en el Pleno de cada poder.
Comisiones de la Cámara del Senado
Según el acuerdo de la Junta de Portavoces del Senado, se ha establecido que 12 congresistas integrarán cada comisión así sea especial o no (a excepción de la Comisión de Ética, que solo está integrada por 6 integrantes). La distribución por partidos es la siguiente:
- Fuerza Popular: 4 senadores
- Juntos por el Perú: 3 senadores
- Renovación Popular: 2 senadores
- Buen Gobierno: 1 senador
- Partido Cívico Obras: 1 senador
- Ahora Nación: 1 senador
Esta composición de senadores estará presente en las 7 comisiones ordinarias legislativas, de las cuales son:
- Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores
- Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno
- Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo
- Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor
- Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital
- Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría
- Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Otras comisiones que no se encuentran dentro de las ordinarias son:
- Comisión de Procedimientos Especiales
- Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutico
Actualmente la Comisión de Ética fue elegida por la Junta de Portavoces, y quedó integrada por 6 integrantes en la siguiente composición:
- Dos senadores de Fuerza Popular
- Un senador de Juntos por el Perú
- Un senador de Renovación Popular
- Un senador del Partido del Buen Gobierno
Esta ocasión, queda excluido Ahora Nación.
Comisiones de la Cámara de Diputados
En la Cámara Baja (Diputados), la Junta de Portavoces aprobó que el número de integranes de las 16 comisiones ordinarias legislativas se dividirán entre 20 y 26 parlamentarios.
Estas son las comisiones que estarán conformadas por 26 integrantes:
- Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores
- Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría
- Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera
- Educación, Cultura y Deporte
- Justicia y Derechos Humanos
- Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos
- Infraestructura, Vivienda y Transportes
Estas son las comisiones conformadas por 20 diputados:
- Defensa Nacional y Orden Interno
- Desarrollo Agrario
- Defensa del Consumidor y Regulación de los Seervicios Públicos
- Energía y Minas
- Producción, Comercio Exterior y Turismo
- Medio Ambiente y Sostenibilidad
- Salud
- Trabajo y Seguridad Social
- Ciencia Innovación, Tecnología y Sociedad Digital
Por otro lado, se establecieron las comisiones no legislativas que estarán integradas por 6 diputados, que son:
- Ordenamiento y Seguimiento Legislativo
- Ética Parlamentaria
Sobre la Comisión de la Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados, se estableció que estará conformada por los siguientes parlamentarios:
- Mary Infantes Castañeda (Fuerza Popular)
- César Tito Rojas (Juntos por el Perú)
- Edwin Espinoza Huilca (Partido del Buen Gobierno)
- Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular)
- Herber López Letona (Obras)
- Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación)