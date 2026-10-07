Partidos de hoy, miércoles 7 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 7 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
- Liga 2 – Perú
10:45 a.m. | Academia Cantolao vs Santos – Bicolor+
1:00 p.m. | Deportivo Llacuabamba vs Comerciantes FC – Bicolor+
1:30 a.m. | Sport Huancayo B vs ADA Jaén – Bicolor+
3:15 p.m. | Estudiantil CNI vs César Vallejo – Bicolor+
- Brasileirao – Brasil
5:30 a.m. | Remo vs Gremio – Fanatiz
5:30 p.m. | Internacional vs Corinthians – Fanatiz
5:30 p.m. | RB Bragantino vs Mirassol – Fanatiz
6:00 p.m. | Vitória vs Chapecoense – Fanatiz
6:30 p.m. | Botafogo vs Vasco Da Gama -Fanatiz
7:30 p.m. | Cruzeiro vs Sao Paulo – Fanatiz