Partidos de hoy, miércoles 7 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 7 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE Liga 2 – Perú 10:45 a.m. | Academia Cantolao vs Santos – Bicolor+ 1:00 p.m. | Deportivo Llacuabamba vs Comerciantes FC – Bicolor+ 1:30 a.m. | Sport Huancayo B vs ADA Jaén – Bicolor+ 3:15 p.m. | Estudiantil CNI vs César Vallejo – Bicolor+ Brasileirao – Brasil 5:30 a.m. | Remo vs Gremio – Fanatiz 5:30 p.m. | Internacional vs Corinthians – Fanatiz 5:30 p.m. | RB Bragantino vs Mirassol – Fanatiz 6:00 p.m. | Vitória vs Chapecoense – Fanatiz 6:30 p.m. | Botafogo vs Vasco Da Gama -Fanatiz 7:30 p.m. | Cruzeiro vs Sao Paulo – Fanatiz MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ