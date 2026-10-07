Pleno de Diputados aprueban otorgar facultades a Keiko Fujimori en Seguridad Ciudadana y fenómeno de El Niño

Luego de una larga jornada en el Pleno de Diputados donde hubo contradicciones y discusiones por supuestos vacíos legales, los parlamentarios aprobaron con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones el dictamen de la Comisión de Constitución que propone delegar 20 facultades legislativas al gobierno de Keiko Fujimori en materia de Seguridad Ciudadana y fenómeno de El Niño.

En una primera votación realizada en el día del 6 de octubre, este mismo dictamen fue rechazado por el pleno con 49 votos a favor, 72 en contra y 2 abstenciones. Sin embargo, fue reconsiderado en la noche con 75 votos a favor y volvió a ser votado con el resultado favorecedor a justas de dos votos.

Con esta última decisión, la propuesta de la Comisión de Constitución que otorga 20 facultades legislativas solicitadas por Keiko Fujimori pasará a la Cámara de Senadores para su debate y posterior votación.

Entre las facultades incluidas en el dictamen, se encuentra la modificación de marcos normativos para un control estricto de extranjeros en el territorio peruano; el endurecimiento de la fiscalización de armas de fuego y explosivos; herramientas legales sobre el servicio de telefonía celular destinadas a combatir delitos de extorsión, sicariato, estafas y secuestro, entre otros.

Dictámenes rechazados: proponían otorgar desde 29 a 50 facultades legislativas

En la noche del 6 de octubre, se debatió el texto sustitutorio presentado por minoría de Fuerza Popular, que proponía otorgar 50 facultades legislativas a Keiko Fujimori en las materias de seguridad ciudadana; simplificación administrativa; desarrollo productivo, innovación, agraria y riesgo (contempla fortalecimientos de las Mipymes y empleo); reforma del Estado; vivienda y saneamiento; y el régimen tributario.

Sin embargo, fue rechazado en mayoría y sin el apoyo de Fuerza Popular. El diputado Arturo Alegría, del oficialismo, indicó que su bancada retiró el documento en la tarde.

Por otro lado, también se presentó otro dictamen que propuso otorgar 29 facultades legislativas a Keiko Fujimori en las materias de seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño, solo que esta integraba algunas facultades que la Comisión de Constitución había descartado en el análisis entre parlamentarios. Sin embargo, esta propuesta de Fuerza Popular, Renovación Popular y OBRAS no fue debatido ni votado.

También se debatió el texto sustitutorio en minoría de Juntos por el Perú que propuso la no aprobación y envío al archivo de todas las facultades legislativas de Keiko Fujimori. Fue rechazado con 75 votos en contra, 49 a favor y 0 abstenciones.

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