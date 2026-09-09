Partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 9 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE Copa Libertadores – Conmebol 5:00 p.m. | Palmeiras vs LDU Quito – ESPN y Disney+ 7:00 p.m. | Estudiantes vs Corinthians – ESPN y Disney+ Copa Sudamericana – Conmebol 5:00 p.m. | Santos vs Atlético Mineiro – ESPN 5 y Disney+ Champions League – UEFA 11:45 a.m. | Stuttgart vs Viking – ESPN 5 y Disney+ 11:45 a.m. | Barcelona vs Feyenoord – ESPN y Disney+ 2:00 p.m. | Napoli vs Arsenal – ESPN 5 y Disney+ 2:00 p.m. | Liverpool vs Atlético Madrid – ESPN y Disney+ 2:00 p.m. | Sporting Lisboa vs Galatasaray – ESPN 4 y Disney+ 2:00 p.m. | PSG vs Slovan Bratislava – ESPN 3 y Disney+ Copa Argentina 5:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Banfield – TyC Sports Mundial Femenino Sub 20 – FIFA 8:00 a.m. | Italia vs Nueva Zelanda – DSports y DGO 8:00 a.m. | Ghana vs Corea del Sur – DSports y DGO 11:00 a.m. | Japón vs Estados Unidos – DSports y DGO 11:00 a.m. | Francia vs Ecuador – DSports y DGO MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ