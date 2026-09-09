Partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 9 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Palmeiras vs LDU Quito – ESPN y Disney+
7:00 p.m. | Estudiantes vs Corinthians – ESPN y Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Santos vs Atlético Mineiro – ESPN 5 y Disney+
- Champions League – UEFA
11:45 a.m. | Stuttgart vs Viking – ESPN 5 y Disney+
11:45 a.m. | Barcelona vs Feyenoord – ESPN y Disney+
2:00 p.m. | Napoli vs Arsenal – ESPN 5 y Disney+
2:00 p.m. | Liverpool vs Atlético Madrid – ESPN y Disney+
2:00 p.m. | Sporting Lisboa vs Galatasaray – ESPN 4 y Disney+
2:00 p.m. | PSG vs Slovan Bratislava – ESPN 3 y Disney+
- Copa Argentina
5:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Banfield – TyC Sports
- Mundial Femenino Sub 20 – FIFA
8:00 a.m. | Italia vs Nueva Zelanda – DSports y DGO
8:00 a.m. | Ghana vs Corea del Sur – DSports y DGO
11:00 a.m. | Japón vs Estados Unidos – DSports y DGO
11:00 a.m. | Francia vs Ecuador – DSports y DGO