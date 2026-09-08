Yo Soy Castings 2026: ¡Regresó por su revancha! Josmell Becerra volvió como G-Dragon

Josmell Becerra volvió al escenario de Yo Soy para ponerse nuevamente en la piel de G-Dragon, el reconocido líder de la agrupación surcoreana BIGBANG. Tras su paso por la temporada anterior, el imitador regresó a la competencia buscando mostrar el trabajo de preparación física y vocal realizado durante los últimos meses fuera de la televisión.

Durante su presentación, Becerra compartió el impacto que tuvo su anterior participación en su carrera artística. “Tuve mucha acogida, me llamaron de eventos y también me llevaron a provincias”, comentó en el set. El participante detalló que para esta nueva oportunidad reforzó su entrenamiento en el gimnasio, afinó la técnica del idioma coreano y pulió su desenvolvimiento sobre el escenario.

Las devoluciones del jurado mostraron distintas posturas frente al avance del participante. Ricardo Morán aprobó su desempeño destacando su presencia en escena: “Me encanta tu actitud, no puedo criticar tu coreano, pero yo te voy a decir que sí”. Sin embargo, Jely Reátegui puntualizó que aún existen detalles vocales por corregir, señalando que la voz se le está quedando hacia adentro durante la interpretación.

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