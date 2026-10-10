Gobierno de Trump anuncia sanciones contra la CPI tras otorgarse el Nobel de la Paz a Navi Pillay

El Gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), con el argumento de proteger la soberanía de Estados Unidos y frenar las acciones del tribunal contra ciudadanos de ese país. Esto se concretó horas después de conocerse que el Premio Nobel de la Paz había sido concedido a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que su país nunca formó parte del tribunal y cuestionó que tenga autoridad para procesar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o dirigentes políticos.

“Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra”, afirmó Rubio en un video difundido en redes sociales. Asimismo, indicó que el Departamento del Tesoro emitiría licencias para autorizar determinadas transacciones relacionadas con la Corte, con el propósito de proteger los intereses nacionales.

También rechazó posibles procesos contra militares, agentes de la Patrulla Fronteriza y autoridades electas de ese país. Asimismo, aseguró que Trump no permitirá que la CPI juzgue a personas de Estados Unidos y manifestó que continuarán presionando para desmantelar progresivamente la institución. No obstante, señaló que mantiene su confianza en alcanzar una solución diplomática.

LA CPI DENUNCIA UN ATAQUE AL ESTADO DE DERECHO

La Corte Penal Internacional rechazó las sanciones y sostuvo que estas buscan intimidar a sus trabajadores y alterar el desarrollo de sus funciones. Según la institución, las medidas constituyen un intento de impedir que cumpla el mandato para el que fue creada.

El tribunal recordó que fue establecido mediante un tratado internacional y que cuenta con 125 países miembros. Además, instó a sus integrantes a adoptar medidas concretas para garantizar la continuidad de sus operaciones y advirtió que no puede afrontar sola las consecuencias de las sanciones. “Nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia”, señaló.

¿QUIÉN ES NAVI PILLAY?

Navanethem ‘Navi’ Pillay es una jurista sudafricana reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional. Nació en Durban en 1941 y desarrolló parte de su carrera durante el régimen del apartheid, cuando defendió a activistas que luchaban contra la segregación racial. En 1995 se convirtió en la primera mujer negra en integrar el Tribunal Superior de Sudáfrica. Posteriormente, presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde contribuyó al desarrollo de la jurisprudencia sobre violencia sexual y genocidio.

También se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y fue jueza de la Corte Penal Internacional. Entre 2021 y 2025 presidió una comisión independiente de investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado. Fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz del 2026 por su trayectoria en favor de los derechos humanos y el fortalecimiento del derecho internacional.

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