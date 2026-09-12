Partidos de hoy, sábado 12 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 12 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
10:30 a.m. | Los Chankas vs FC Cajamarca – L1 Max y L1 Play
1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo – L1 Max y L1 Play
3:15 p.m. | CD Moquegua vs Sporting Cristal – L1 Max y L1 Play
8:00 p.m. | Alianza Lima vs Universitario – L1 Max y L1 Play
- Liga 2 – Perú
1:00 p.m. | Minas vs Santos – YouTube Bicolor+
1:00 p.m. | Binacional vs Alianza Universidad – YouTube Bicolor+
1:00 p.m. | Ayacucho vs Sport Huancayo 2 – YouTube Bicolor+
3:15 p.m. | Estudiantil CNI vs Tacna Heroica – YouTube Bicolor+
- LaLiga – España
7:00 a.m. | Racing Club vs Alavés – DSports y DGO
9:15 a.m. | Osasuna vs Espanyol – DSports y DGO
11:30 a.m. | Athletic Club vs Elche – ESPN 4 y Disney+
2:00 p.m. | Real Madrid vs Rayo Vallecano – ESPN 4 y Disney+
- Premier League – Inglaterra
9:00 a.m. | Bournemouth vs Brentford – Disney+
9:00 a.m. | Aston Villa vs Nottingham Forest – Disney+
9:00 a.m. | Liverpool vs Fulham – Disney+
9:00 a.m. | Crystal Palace vs Ipswich Town – Disney+
9:00 a.m. | Chelsea vs Hull City – ESPN y Disney+
11:30 a.m. | Tottenham vs Everton – ESPN y Disney+
2:00 p.m. | Sunderland vs Arsenal – Disney+
- Seria A – Italia
8:00 a.m. | Genoa vs Frosinone – ESPN 4 y Disney+
11:00 a.m. | Lazio vs AC Milan – ESPN 2 y Disney+
1:45 p.m. | Atalanta vs Cagliari – Disney+
- Bundesliga – Alemania
8:30 a.m. | Borussia Dortmund vs Padeborn – Disney+
8:30 a.m. | Augsburgo vs Bayer Leverkusen – Disney+
8:30 a.m. | Mainz vs Eintracht Fráncfort – Disney+
8:30 a.m. | Hoffenheim vs Stuttgart – Disney+
8:30 a.m. | Friburgo vs Borussia M’gladbach – Disney+
11:30 a.m. | Colonia vs Werder Bremen – ESPN 5 y Disney+
- Ligue 1 – Francia
10:15 a.m. | Estrasburgo vs Mónaco – Disney+
1:45 p.m. | Le Havre vs Angers – Disney+
1:45 p.m. | Auxerre vs Niza – Disney+
1:45 p.m. | Paris FC vs Lyon – ESPN 4 y Disney+
1:45 p.m. | Lorient vs Toulouse – Disney+
- Brasileirao – Brasil
2:00 p.m. | Gremio vs Vasco – Fanatiz y Premiere
2:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Fluminense – Fanatiz y Premiere
3:00 p.m. | Chapeconese vs Internacional – Fanatiz y Premiere
4:30 p.m. | Palmeiras vs Sao Paulo – Fanatiz y Premiere
6:30 p.m. | Botafogo vs Bragantino – Fanatiz y Premiere
7:00 p.m. | Santos vs Cruzeiro – Fanatiz y Premiere
- Liga de Argentina
12:45 p.m. | Independiente Rivadavia vs Aldosivi – Fanatiz y TyC Sports
12:45 p.m. | Estudiantes LP vs Platense – Disney+ y Fanatiz
3:30 p.m. | Atlético Tucumán vs River Plate – ESPN 5 y Fanatiz
6:00 p.m. | Talleres vs Unión Santa Fe – Disney+ y Fanatiz
- Liga MX – México
6:05 p.m. | Toluca vs Atlas – TUDN y Univision
8:10 p.m. | Monterrey vs Tigres UANL – Zapping y Claro TV+
10:15 p.m. | Cruz Azul vs América – Zapping y Claro TV+
- Mundial Femenino Sub-20 – FIFA
8:00 a. m. | Nueva Zelanda vs Estados Unidos – DSports y DGO
8:00 a. m. | Italia vs Japón – DSports y DGO
11:00 a. m. | Ghana vs Francia – DSports y DGO
11:00 a. m. | Corea del Sur vs Ecuador – DSports y DGO