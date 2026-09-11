ONPE extiende una semana el plazo de primera entrega de información financiera de campaña

Las organizaciones políticas que participan en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 y quienes postulan a una Gobernación, Vicegobernación o Alcaldía –provincial o distrital– podrán presentar información financiera sobre sus respectivas campañas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hasta el viernes 18 de septiembre. Esto será posible, pues el organismo electoral ha postergado siete días la fecha límite de la primera entrega, mediante la Resolución Gerencial n.° 000012-2026-GSFP/ONPE.

La primera entrega de información financiera comprende los aportes, ingresos y gastos realizados durante el periodo que va del 7 de enero –cuando fueron convocadas las elecciones– al 5 de setiembre, 30 días antes del día de la votación.

La extensión del plazo vale tanto para la presentación digital de información –a través del portal de financiamiento CLARIDAD– como para la presentación presencial mediante una carta que adjunte los formatos y sus anexos en la sede central de la ONPE o en la mesa de partes de una de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) o de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) creadas para los comicios subnacionales.

La ONPE recordó que, en el caso de los candidatos, la información puede presentarla él mismo o su responsable de campaña, y que una misma persona puede ser responsable de campaña de varios candidatos.

Formatos para presentar información

Al presentar información, deben llenarse diversos formatos autorizados por la ONPE. A los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales les corresponde el formato 5, para reportar sus aportes e ingresos, y el formato 6 para sus gastos.

Los candidatos tienen que registrar sus aportes e ingresos en el formato 7 y los gastos efectuados, en el formato 8. Si cuentan con un responsable de campaña, deben comunicar su designación utilizando el formato 14.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ