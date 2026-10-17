Partidos de hoy, sábado 17 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 17 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 17 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Sport Boys – L1 Max, L1 Play
6:30 p.m. | Melgar vs. Deportivo Garcilaso – L1 Max, L1 Play
8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Atlético Grau – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
7:00 a.m. | Espanyol vs. Atlético de Madrid – DSPORTS, DGO
9:15 a.m. | Villarreal vs. Elche – ESPN2, Disney+
11:30 a.m. | Real Betis vs. Barcelona – DSPORTS, DGO
2:00 p.m. | Valencia vs. Athletic Club – ESPN2, Disney+
- Premier League – Inglaterra
6:30 a.m. | Everton vs. Chelsea – ESPN, Disney+ Premium
9:00 a.m. | Manchester City vs. Ipswich Town – ESPN4, Disney+ Premium
9:00 a.m. | Fulham vs. Hull City – Disney+ Premium
9:00 a.m. | Brentford vs. Liverpool – Disney+ Premium
11:30 a.m. | Newcastle United vs. Aston Villa – ESPN, Disney+ Premium
- Serie A – Italia
8:00 a.m. | Venezia vs. Napoli – ESPN3, Disney+
11:00 a.m. | Bolonia vs. Inter de Milán – ESPN3, Disney+
1:45 p.m. | Roma vs. Genoa – ESPN2, Disney+
- Bundesliga – Alemania
8:30 a.m. | Hamburgo vs. Stuttgart – Disney+ Premium
8:30 a.m. | Elversberg vs. Augsburg – Disney+ Premium
8:30 a.m. | Werder Bremen vs. Paderborn – Disney+ Premium
8:30 a.m. | Union Berlin vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium
8:30 a.m. | Schalke 04 vs. Mainz 05 – Disney+ Premium
11:30 a.m. | Bayern Munich vs. RB Leipzig – ESPN, Disney+ Premium
- Ligue 1 – Francia
10:15 a.m. | Strasbourg vs. PSG – ESPN4, Disney+ Premium
1:45 p.m. | Troyes vs. Lens – Disney+ Premium
1:45 p.m. | Lille vs. Brest – Disney+ Premium
- Brasileirao – Brasil
3:00 p.m. | Botafogo vs. Chapecoense – Fanatiz
3:30 p.m. | Atlético Mineiro vs. Coritiba – Fanatiz
4:30 p.m. | Athletico-PR vs. Palmeiras – Fanatiz
7:00 p.m. | São Paulo vs. Vasco da Gama – Fanatiz
- Liga de Argentina
3:00 p.m. | Banfield vs. Argentinos Juniors – Fanatiz
3:30 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Tigre -Fanatiz
4:30 p.m. | Platense vs. Lanús – Disney+ Premium
7:00 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Gimnasia de Mendoza – Fanatiz
7:00 p.m. | Atlético Tucumán vs. Rosario Central – Fanatiz