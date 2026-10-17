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Partidos de hoy, sábado 17 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 17 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, sábado 17 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 17 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Sport Boys – L1 Max, L1 Play

6:30 p.m. | Melgar vs. Deportivo Garcilaso – L1 Max, L1 Play

8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Atlético Grau – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

7:00 a.m. | Espanyol vs. Atlético de Madrid – DSPORTS, DGO

9:15 a.m. | Villarreal vs. Elche – ESPN2, Disney+

11:30 a.m. | Real Betis vs. Barcelona – DSPORTS, DGO

2:00 p.m. | Valencia vs. Athletic Club – ESPN2, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. | Everton vs. Chelsea – ESPN, Disney+ Premium

9:00 a.m. | Manchester City vs. Ipswich Town – ESPN4, Disney+ Premium

9:00 a.m. | Fulham vs. Hull City – Disney+ Premium

9:00 a.m. | Brentford vs. Liverpool – Disney+ Premium

11:30 a.m. | Newcastle United vs. Aston Villa – ESPN, Disney+ Premium

  • Serie A – Italia

8:00 a.m. | Venezia vs. Napoli – ESPN3, Disney+

11:00 a.m. | Bolonia vs. Inter de Milán – ESPN3, Disney+

1:45 p.m. | Roma vs. Genoa – ESPN2, Disney+

  • Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | Hamburgo vs. Stuttgart – Disney+ Premium

8:30 a.m. | Elversberg vs. Augsburg – Disney+ Premium

8:30 a.m. | Werder Bremen vs. Paderborn – Disney+ Premium

8:30 a.m. | Union Berlin vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium

8:30 a.m. | Schalke 04 vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

11:30 a.m. | Bayern Munich vs. RB Leipzig – ESPN, Disney+ Premium

  • Ligue 1 – Francia

10:15 a.m. | Strasbourg vs. PSG – ESPN4, Disney+ Premium

1:45 p.m. | Troyes vs. Lens – Disney+ Premium

1:45 p.m. | Lille vs. Brest – Disney+ Premium

  • Brasileirao – Brasil

3:00 p.m. | Botafogo vs. Chapecoense – Fanatiz

3:30 p.m. | Atlético Mineiro vs. Coritiba – Fanatiz

4:30 p.m. | Athletico-PR vs. Palmeiras – Fanatiz

7:00 p.m. | São Paulo vs. Vasco da Gama – Fanatiz

  • Liga de Argentina

3:00 p.m. | Banfield vs. Argentinos Juniors – Fanatiz

3:30 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Tigre -Fanatiz

4:30 p.m. | Platense vs. Lanús – Disney+ Premium

7:00 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Gimnasia de Mendoza – Fanatiz

7:00 p.m. | Atlético Tucumán vs. Rosario Central – Fanatiz

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