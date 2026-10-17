Yo Soy 2026: ¡”Christina Aguilera” es la quinta eliminada y “Ricky Martin”, el último clasificado a la final!

Tras finalizar la segunda ronda de la semifinal, el conductor Franco Cabrera tuvo que comunicar quién abandonaría la competencia y quién sería el último clasificado a la gran final, entre los imitadores de Christina Aguilera y Ricky Martin.

La quinta eliminada fue la imitadora de “Christina Aguilera”. Por su parte, el imitador de “Ricky Martin” fue el último elegido para la gran final de “Yo Soy” en esta temporada.

¿Quién será el ganador la gran final? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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