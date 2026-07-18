Partidos de hoy, sábado 18 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 18 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 18 DE JULIO
- Mundial 2026 – FIFA
4:00 p.m. | Francia vs. Inglaterra – DSports, DGO, Paramount+
- Liga1 – Perú
11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Comerciantes Unidos – L1 Max, L1 Play, Nativa
1:15 p.m. | ADT vs. Universitario, L1 Max, L1 Play, Fanatiz
3:30 p.m. | Atlético Grau vs. UTC – L1 Max, L1 Play, Fanatiz
6:30 p.m. | Cusco FC vs. Alianza Atlético – L1 Max, L1 Play, Fanatiz