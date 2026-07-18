Torneo Clausura: ¿A qué hora y dónde ver ADT vs. Universitario por la fecha 1?

Los cremas, actuales tricampeones del fútbol peruano, vienen de quedar en el cuarto lugar del Torneo Apertura con 29 puntos. Ahora, con Héctor Cúper como entrenador y Gianluca Lapadula como flamante refuerzo, esperan volver al primer lugar del campeonato.

En tanto, los tarmeños quedaron en la décima ubicación en el Torneo Apertura con 20 unidades. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido ADT vs. Universitario.

¿A QUÉ HORA JUEGA ADT VS. UNIVERSITARIO?

ADT y Universitario de Deportes se enfrentan este sábado 18 de julio en el Estadio Unión Tarma a partir de la 1:15 p.m. Los hinchas tarmeños y cremas asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ADT VS. UNIVERSITARIO?

El partido entre ADT y Universitario de Deportes va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:

Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).

Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

Best Cable: canal 12.

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.

Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.

Zapping: canal 32.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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