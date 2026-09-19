Partidos de hoy, sábado 19 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 19 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | FC Cajamarca vs Cusco FC – L1 MAX
3:30 p.m. | Sporting Cristal vs Atlético Grau – L1 MAX
6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Universitario – L1 MAX
8:15 p.m. | Melgar vs Sport Boys – L1 MAX
- LaLiga – España
7:00 a.m. | Osasuna vs Rayo Vallecano – ESPN
9:15 a.m. | Athletic Club vs Alavés – ESPN
11:30 a.m. | Celta vs Racing de Santander – ESPN
2:00 p.m. | Sevilla vs Barcelona – ESPN
- Premier League – Inglaterra
6:30 a.m. | Tottenham vs Aston Villa – ESPN
9:00 a.m. | Newcastle vs Hull City – ESPN
9:00 a.m. | Brighton vs Arsenal – ESPN
9:00 a.m. | Everton vs Ispwich – ESPN
11:30 p.m. | Nottingant vs Coventry – ESPN
- Serie A – Italia
8:00 a.m. | Udinese vs. Cagliari – ESPN y Disney+
8:00 a.m. | Bolonia vs. Torino – ESPN y Disney+
11:00 a.m. | Roma vs. Inter – ESPN y Disney+
1:15 p.m. | Venezia vs. Lazio – ESPN y Disney+
- Bundesliga – Alemania
8:30 a.m. | Mönchengladbach vs. Mainz 05 – Disney+
8:30 a.m. | Werder Bremen vs. Augsburgo – Disney+
8:30 a.m. | Frankfurt vs. Friburgo – Disney+
8:30 a.m. | Hamburgo vs. Colonia – Disney+
11:30 a.m. | Stuttgart vs. Dortmund – Disney+