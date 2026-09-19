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Partidos de hoy, sábado 19 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 19 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, sábado 19 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | FC Cajamarca vs Cusco FC – L1 MAX

3:30 p.m. | Sporting Cristal vs Atlético Grau – L1 MAX

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Universitario – L1 MAX

8:15 p.m. | Melgar vs Sport Boys – L1 MAX

  • LaLiga – España

7:00 a.m. | Osasuna vs Rayo Vallecano – ESPN

9:15 a.m. | Athletic Club vs Alavés – ESPN

11:30 a.m. | Celta vs Racing de Santander – ESPN

2:00 p.m. | Sevilla vs Barcelona – ESPN

  • Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. | Tottenham vs Aston Villa – ESPN

9:00 a.m. | Newcastle vs Hull City – ESPN

9:00 a.m. | Brighton vs Arsenal – ESPN

9:00 a.m. | Everton vs Ispwich – ESPN

11:30 p.m. | Nottingant vs Coventry – ESPN

  • Serie A – Italia

8:00 a.m. | Udinese vs. Cagliari – ESPN y Disney+

8:00 a.m. | Bolonia vs. Torino – ESPN y Disney+

11:00 a.m. | Roma vs. Inter – ESPN y Disney+

1:15 p.m. | Venezia vs. Lazio – ESPN y Disney+

  • Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | Mönchengladbach vs. Mainz 05 – Disney+

8:30 a.m. | Werder Bremen vs. Augsburgo – Disney+

8:30 a.m. | Frankfurt vs. Friburgo – Disney+

8:30 a.m. | Hamburgo vs. Colonia – Disney+

11:30 a.m. | Stuttgart vs. Dortmund – Disney+

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