Violencia escolar en Perú: más de 11 mil casos fueron reportados entre enero y agosto de 2026

Los casos incluyen agresiones físicas, psicológicas y sexuales. La cifra se conoce mientras las autoridades investigan una presunta agresión sexual contra un escolar de 16 años en el Liceo Naval de San Borja.

Entre enero y agosto de 2026, se registraron 11 mil 791 reportes de violencia escolar en instituciones educativas de todo el país, según cifras del Ministerio de Educación.

De acuerdo con el portal SíseVe, 5 mil 187 corresponden a casos de violencia física, mientras que 4 mil 545 fueron reportes de violencia psicológica. Además, se registraron 2 mil 59 casos de violencia sexual. Los reportes comprenden situaciones como agresiones entre estudiantes, acoso, tocamientos y otros actos de connotación sexual que pueden ocurrir dentro o en los alrededores de las instituciones educativas.

La violencia sexual volvió a generar atención tras la denuncia de una presunta agresión contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja. El caso, ocurrido el 15 de setiembre, es investigado por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro. Diez adolescentes fueron intervenidos y las diligencias buscan esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los más de 11 mil reportes registrados durante los primeros ocho meses del año reflejan la magnitud de los casos de violencia reportados en el entorno escolar y la necesidad de contar con mecanismos de prevención, denuncia y atención para los estudiantes.

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