Partidos de hoy, sábado 20 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 20 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 20 DE JUNIO
- Copa del Mundo
12:00 p.m. | Países Bajos vs Suecia – DSports, DGO, Disney+, Paramount+
3:00 p.m. | Alemania vs Costa de Marfil – DSports, DGO, Paramount+
7:00 p.m. | Ecuador vs Curazao – DSports, DGO, Disney+, Paramount+
11:00 p.m. | Túnez vs Japón – DSports, DGO, Paramount+