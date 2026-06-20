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Partidos de hoy, sábado 20 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 20 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, sábado 20 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 20 DE JUNIO

  • Copa del Mundo

12:00 p.m. | Países Bajos vs Suecia – DSports, DGO, Disney+, Paramount+

3:00 p.m. | Alemania vs Costa de Marfil – DSports, DGO, Paramount+

7:00 p.m. | Ecuador vs Curazao – DSports, DGO, Disney+, Paramount+

11:00 p.m. | Túnez vs Japón – DSports, DGO, Paramount+

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