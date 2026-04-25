Partidos de hoy, sábado 25 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 25 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 25 DE ABRIL
Liga 1 – Perú
1.00 p. m. | CD Moquegua vs FC Cajamarca – L1 Max
3.30 p. m. | Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal – L1 Max
7.00 p. m. | Sport Boys vs Juan Pablo II – L1 Max
LaLiga – España
7.00 a. m. | Alavés vs Mallorca
9.15 a. m. | Getafe vs Barcelona
11.30 a.m. | Valencia vs Girona
2.00 p. m. | Atlético de Madrid vs Athletic Club
Premier League – Inglaterra
6.30 a. m. | Fulham vs Aston Villa
9.00 a. m. | West Ham vs Everton
9.00 a. m. | Wolverhampton vs Tottenham
9.00 a. m. | Liverpool vs Crystal Palace
11.30 a. m. | Arsenal vs Newcastle
Serie A – Italia
8.00 a. m. | Parma vs Pisa
11.00 a. m. | Bolonia vs Roma
1.45 p. m. | Hellas Verona vs Lecce