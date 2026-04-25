Deportes

Partidos de hoy, sábado 25 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

Agustín Sosa
El fútbol en vivo para hoy, sábado 25 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 25 DE ABRIL

  • Liga 1 – Perú

1.00 p. m. | CD Moquegua vs FC Cajamarca – L1 Max

3.30 p. m. | Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal – L1 Max

7.00 p. m. | Sport Boys vs Juan Pablo II – L1 Max

  • LaLiga –  España

7.00 a. m. | Alavés vs Mallorca

9.15 a. m. | Getafe vs Barcelona

11.30 a.m. | Valencia vs Girona

2.00 p. m. | Atlético de Madrid vs Athletic Club

  • Premier League – Inglaterra

6.30 a. m. | Fulham vs Aston Villa

9.00 a. m. | West Ham vs Everton

9.00 a. m. | Wolverhampton vs Tottenham

9.00 a. m. | Liverpool vs Crystal Palace

11.30 a. m. | Arsenal vs Newcastle

  • Serie A – Italia

8.00 a. m. | Parma vs Pisa

11.00 a. m. | Bolonia vs Roma

1.45 p. m. | Hellas Verona vs Lecce

