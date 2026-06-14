Juez liberó a 11 presuntos extorsionadores de “Los Despiadados de Ancón” pese a tres años de investigación

En medio de una creciente ola de criminalidad, una decisión judicial ha generado indignación en las autoridades encargadas de combatir la extorsión en Lima Norte. Una decisión que lejos de ser un ejemplo en la lucha contra el crimen organizado, abre puertas a las críticas en torno a la integridad de los magistrados del Poder Judicial.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló que pese a casi tres años de investigación policial y fiscal, interceptaciones telefónicas, testimonios clave y la captura de presuntos integrantes de la organización criminal “Los Despiadados de Ancón”, un juez rechazó el pedido de prisión preventiva y ordenó la liberación de 11 investigados.

Según la tesis presentada y respaldado por la investigación de la Fiscalía, esta red criminal, liderada por Lucio Moreno Jaque, habría recaudado más de 6 millones de soles mediante el cobro de cupos a transportistas y colectiveros entre 2023 y 2026.

A pesar de ello, el magistrado que tomó esta controvertida decisión es el mismo que también se inhibió de participar en el proceso seguido contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”.

EL MAGISTRADO QUE LIBERÓ A “LOS DESPIADADOS DE ANCÓN”

Se trata del juez Gerardo Oscco Gonzales, quien el pasado 29 de mayo tomó una polémica decisión, que favoreció a una presunta red de extorsionadores en Lima Norte. Actualmente está a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente Piedra, una mafia dedicada a la extorsión de colectiveros y transportistas interprovinciales en Lima Norte.

A pesar de que la Fiscalía tenía pruebas en contra de los investigados, Oscco decidió que estos sujetos, a quienes la Fiscalía ya tenía tras las rejas, vuelvan a las calles.

En la cárcel de Juliaca, en Puno, se encontraba recluido el hombre que dirige los cobros de cupos en Fundición, un conocido paradero de la zona de Zapallal. Se llama Lucio Moreno Jaque, apodado tío o “el uno”, quien, durante 10 años, ha tenido el control absoluto de esta zona. Su red estaba conformada por 20 integrantes.

Las pruebas contra él y su red criminal incluían un paciente seguimiento, investigaciones y docenas de llamadas telefónicas registradas entre la Fiscalía y la Policía.

Una forma de defenderse fue presentar declaraciones juradas en las que hasta 15 transportistas del paradero Fundición negaban ser extorsionados por esta banda criminal. Sin embargo, cuando cayó Ángel Rosales en Surquillo, se halló entre sus pertenencias las mismas declaraciones juradas de transportistas, lo que para la Fiscalía era evidencia de una coacción de las víctimas para librar del caso a quien los amenazó.

Finalmente, las autoridades calculan que la organización logró amasar 6 millones de soles por cobro de cupos, desde el 2023 hasta abril del 2026, cuando finalmente fueron detenidos 14 integrantes de la red criminal, de los cuales 11 fueron puestos en libertad por el juez Oscco Gonzales.

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