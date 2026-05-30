Partidos de hoy, sábado 30 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 30 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 30 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 30 DE MAYO

  • Liga1 – Perú

11:00 a.m. |ADT vs Cusco FC – L1 MAX

3:00 p.m. | Garcilaso vs Juan Pablo II – L1 MAX

5:30 p.m. | Sport Boys vs Comerciantes Unidos – L1 MAX

8:00 p.m. | Universitario vs Sport Huancayo – L1 MAX

  • Champions League – UEFA

11:00 a.m. | PSG vs Arsenal – ESPN y Disney Plus

  • Brasileirao – Brasil

2:00 p.m. | Paranaense vs Mirassol – Bet365

2:00 p.m. | Flamengo vs Coritiba – Bet365

3:30 p.m. | Bahía vs Botafogo – Bet365

3:30 p.m. | Gremio vs Corinthians – Bet365

6:00 p.m. | Santos vs Vitória – Bet365

