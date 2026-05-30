Partidos de hoy, sábado 30 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 30 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 30 DE MAYO
- Liga1 – Perú
11:00 a.m. |ADT vs Cusco FC – L1 MAX
3:00 p.m. | Garcilaso vs Juan Pablo II – L1 MAX
5:30 p.m. | Sport Boys vs Comerciantes Unidos – L1 MAX
8:00 p.m. | Universitario vs Sport Huancayo – L1 MAX
- Champions League – UEFA
11:00 a.m. | PSG vs Arsenal – ESPN y Disney Plus
- Brasileirao – Brasil
2:00 p.m. | Paranaense vs Mirassol – Bet365
2:00 p.m. | Flamengo vs Coritiba – Bet365
3:30 p.m. | Bahía vs Botafogo – Bet365
3:30 p.m. | Gremio vs Corinthians – Bet365
6:00 p.m. | Santos vs Vitória – Bet365