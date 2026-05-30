¿Qué pasaría si ocurre un terremoto de magnitud 8.8 en Lima? Mira la proyección de daños y víctimas

Un sismo de magnitud 8.8 en Lima Metropolitana provocaría más de 9,000 muertes, 157,000 heridos y la destrucción de unas 363,000 casas. Este devastador panorama técnico fue presentado por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el marco del I Simulacro Nacional Multipeligro 2026, coordinado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El reporte oficial estima las siguientes cifras ante un movimiento telúrico de gran escala en la capital:

Víctimas mortales: 9,255 decesos.

9,255 decesos. Heridos: 157,312 personas con lesiones.

157,312 personas con lesiones. Población vulnerable: 1’455,746 damnificados y 2’183,618 afectados.

1’455,746 damnificados y 2’183,618 afectados. Infraestructura colapsada: 363,936 hogares destruidos, además de daños en 26 centros médicos y 19 colegios.

Acciones de emergencia durante el simulacro nacional

El ensayo preventivo inició a las 10:00 a.m. del viernes 29 de mayo, movilizando a una veintena de entidades públicas, empresas privadas y brigadas de rescate. En diversas zonas de la ciudad se ejecutaron maniobras de evacuación, soporte prehospitalario, extinción de fuegos, control de insumos críticos y rescates especializados (mediante cuerdas, unidades caninas y en estructuras colapsadas).

La comuna limeña detalló que la presente administración registra 79 entrenamientos de este tipo en la provincia, buscando mitigar el impacto de catástrofes naturales e incidentes urbanos.

Hasta la fecha, se ha instruido a más de 4,000 brigadistas comunitarios, escolares y corporativos, priorizando emporios comerciales de alta afluencia como:

Mesa Redonda

Mercado Central

Las Malvinas

Triángulo Grau

Adicionalmente, unos 50,000 ciudadanos limeños cuentan con capacitación en armar la mochila de emergencia, diseño de planes familiares, evacuación segura, control de fugas de gas y primeros auxilios.

Esta movilización preventiva conmemora el 56 aniversario del terremoto de Chimbote (Áncash), ocurrido el 31 de mayo de 1970. Aquella catástrofe originó el desprendimiento de un glaciar del nevado Huascarán, provocando el aluvión que sepultó por completo la localidad de Yungay en el peor desastre natural de la historia peruana.

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