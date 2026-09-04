Madre de policía muerto descarta participación en secuestro y masacre: Video respalda su versión

Severas contradicciones envuelven la muerte del suboficial de tercera PNP Diego Manuel Vela Rodríguez, de 21 años, ocurrida en Trujillo durante la misma madrugada en que se registró el secuestro de un empresario minero y un cuádruple asesinato. Inicialmente, el acta de constatación de la Policía Nacional del Perú (PNP) señaló que el agente fue hallado en la calle Francisco de Zela con heridas de bala tras un presunto ataque armado y trasladado al Hospital Belén, donde falleció. Sin embargo, el informe de la necropsia médica arrojó un resultado completamente distinto: fallecimiento por traumatismo craneoencefálico, torácico y abdominal, producto de una fuerte caída.

Imágenes de cámaras de seguridad han aportado nuevos detalles que respaldan la hipótesis de un accidente y contradicen la versión del impacto de proyectil. En los videos se observa al efectivo policial llegar en su motocicleta e ingresar a su vivienda tras haber asistido a una discoteca para celebrar su cumpleaños. Al no poder abrir la puerta de su habitación en el tercer piso por un desperfecto en la cerradura, Vela Rodríguez habría subido a la azotea con la intención de ingresar por un balcón, momento en el que cayó abruptamente hacia la vía pública.

La madre del agente descartó enfáticamente cualquier vínculo del suboficial con las organizaciones criminales implicadas en la masacre y el secuestro ocurridos esa misma noche en Trujillo. Ella ratificó que inspeccionó el cuerpo de su hijo y confirmó la ausencia de impactos de bala, desmintiendo los primeros informes policiales sobre un tiroteo. Asimismo, la defensa de la familia exige que se esclarezcan las negligencias documentales cometidas durante las primeras diligencias del caso.

Ante las discrepancias entre las actas policiales y los peritajes forenses, el Ministerio Público evalúa la exhumación del cadáver para determinar con certeza científica la causa del deceso. Esta diligencia buscará precisar si el cuerpo presenta heridas por arma de fuego o si las lesiones corresponden exclusivamente a la caída desde la azotea. Las investigaciones continúan a fin de deslindar responsabilidades y cerrar las interrogantes en torno a este trágico suceso.

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