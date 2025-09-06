Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 4 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE
- Eliminatorias 2026 – UEFA
08:00 a.m. Letonia vs. Serbia – Disney+ Premium, ESPN 2
11:00 a.m. Inglaterra vs. Andorra – Disney+ Premium
11:00 a.m. Armenia vs. Portugal – Disney+, ESPN
1:45 p.m. San Marino vs. Bosnia – Disney+ Premium
1:45 p.m. Austria vs. Chipre – Disney+ Premium
1:45 p.m. República Irlanda vs. Hungría – Disney+, ESPN 3
- Eliminatorias 2026 – CAF
11:00 a.m. Nigeria vs. Ruanda – FIFA+
- Supercopa Argentina
2:00 p.m. Vélez Sarsfield vs. Central Córdoba – Disney+ Premium
- MLS – Estados Unidos
7:30 p.m. Chicago Fire vs. New England Revolution – MLS Season Pass
7:30 p.m. Houston Dynamo vs. LA Galaxy – MLS Season Pass
7:30 p.m. St. Louis City vs. FC Dallas – MLS Season Pass