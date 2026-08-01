“Estoy viviendo mi sueño”: Alicia Mercado se alista para el gran estreno de Yo Soy 2026 | ENTREVISTA

Yo Soy 2026 regresa este sábado 08 de agosto y, esta vez, fue Alicia Mercado quien compartió cómo vivió el momento en que recibió la noticia de que sería parte de la nueva temporada.

La actriz y presentadora confesó que la llamada la sorprendió cuando llegaba al teatro y que no dudó ni un segundo en aceptar la propuesta.

“Me preguntaron si quería ser parte de la familia de Yo Soy y sin dudarlo dije que sí”, recordó emocionada. Incluso comparó ese instante con una pedida de matrimonio: “Para mí fue como cuando a alguien le piden matrimonio y se emociona así”, aseguró.

Además, destacó la buena relación que mantiene con Franco Cabrera, con quien compartirá la conducción del programa. “Franco es mi pata, es mi amigo. Ya habíamos trabajado juntos antes y siento que tenemos una química muy chévere. Vamos a hacer una dupla bastante divertida y creo que a la gente le va a gustar”, comentó.

Sobre esta nueva experiencia, Alicia confesó que formar parte del programa ha superado todas sus expectativas. “Es divertido, es retador, es emocionante cuando viene un artista que me encanta. Yo lo estoy viviendo al máximo, viviendo mi sueño”, afirmó.

La conductora también reveló que le encantaría ver en esta temporada imitadores de Laura Pausini, además de artistas del género urbano y de la música peruana, aunque aseguró que espera sorprenderse con el talento que llegue durante los castings.

Finalmente, envió un mensaje al público para que no se pierda el regreso del programa. “Esta nueva temporada de Yo Soy va a estar espectacular. Venimos con nuevos artistas, castings muy divertidos y con muchísimas ganas de reencontrarnos con el público”, concluyó.

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