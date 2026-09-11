Reniec habilita fotografías GRATIS para niños y niñas en 391 sedes del Perú para trámite de DNI

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la implementación del servicio gratuito de toma de fotografía para menores de edad a partir de los 8 meses. Esta iniciativa se encuentra disponible en 391 centros de atención distribuidos a nivel nacional que cuentan con el sistema de ‘Captura en Vivo’. Además del registro fotográfico, el personal de la institución realiza el registro de las dos huellas índices de los niños como parte del procedimiento de identificación.

Anteriormente, la toma presencial de imágenes por parte del Reniec estaba reservada unicamente para niños de 7 años en adelante. Con este cambio, los padres de familia o tutores legales ya no requerirán llevar fotografías impresas de tamaño carnet al momento de realizar las gestiones presenciales para la emisión del DNI.

La institución registral precisa que los trámites infantiles comprendidos en este beneficio son la emisión del DNI por primera vez, la renovación del documento y la actualización de fotografía. Conoce cuáles son las sedes a las que puedes acudir dando clic AQUÍ.

Requisitos y modalidades de pago para acceder al beneficio

Para acceder a la ‘Captura en Vivo’ en las agencias habilitadas, los solicitantes deben efectuar previamente el pago de la tasa administrativa correspondiente a S/16.00 bajo el código 00647. Este monto cubre los trámites de emisión, renovación o actualización de datos de la imagen del menor. Tras completar el abono, los usuarios deben presentar el comprobante de pago junto con la documentación de identidad requerida para completar el trámite en la sede elegida.

El trámite financiero puede realizarse a través de la aplicación Yape, generando previamente un ticket en el portal de recaudación de Reniec AQUÍ y seleccionando la opción de pago de servicios dentro de la plataforma digital. Asimismo, las tasas se pueden abonar en las agencias del Banco de la Nación, agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP) o mediante la plataforma Págalo.pe. La institución recomendó revisar la lista completa de locales autorizados en la web oficial del Estado antes de acudir a las instalaciones.

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