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Partidos de hoy, viernes 16 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, viernes 16 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, viernes 16 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 16 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs Cusco FC – L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Los Chankas vs ADT – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | La Coruña vs Levante – ESPN 2, Disney+

  • Serie A – Italia

1:45 p.m. | Frosinone vs Sassuolo – Disney+

  • Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. | Eintracht Frankfurt vs Colonia – ESPN 5, Disney+

  • Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. | Le Mans vs Toulouse – ESPN 4, Disney+

  • Serie A – Brasil

6:00 p.m. | Mirassol vs Internacional  L1 Play

  • Primera División – Argentina

5:00 p.m. | Defensa y Justicia vs Instituto – TyC

7:30 p.m. | Boca Juniors vs Talleres – ESPN, Disney+

  • Copa Libertadores Femenina – Conmebol

3:00 p.m. | Bolívar vs Olimpia – Pluto TV

3:00 p.m. | Deportivo Cali vs Libertad – Pluto TV

7:00 p.m. | Cruzeiro vs LDU – Sportv, Cazé TV, Pluto TV

7:00 p.m. | Nacional vs U. de Chile – Pluto TV

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