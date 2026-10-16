Partidos de hoy, viernes 16 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 16 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 16 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Sport Huancayo vs Cusco FC – L1 Max, L1 Play
3:30 p.m. | Los Chankas vs ADT – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
2:00 p.m. | La Coruña vs Levante – ESPN 2, Disney+
- Serie A – Italia
1:45 p.m. | Frosinone vs Sassuolo – Disney+
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. | Eintracht Frankfurt vs Colonia – ESPN 5, Disney+
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. | Le Mans vs Toulouse – ESPN 4, Disney+
- Serie A – Brasil
6:00 p.m. | Mirassol vs Internacional L1 Play
- Primera División – Argentina
5:00 p.m. | Defensa y Justicia vs Instituto – TyC
7:30 p.m. | Boca Juniors vs Talleres – ESPN, Disney+
- Copa Libertadores Femenina – Conmebol
3:00 p.m. | Bolívar vs Olimpia – Pluto TV
3:00 p.m. | Deportivo Cali vs Libertad – Pluto TV
7:00 p.m. | Cruzeiro vs LDU – Sportv, Cazé TV, Pluto TV
7:00 p.m. | Nacional vs U. de Chile – Pluto TV