Yo Soy 2026: ¡El jurado se mostró descontento tras la eliminación de “Bob Dylan”!

Llegó el momento de conocer quién abandona el programa. Tras escuchar a los primeros salvados, el jurado no se mostró conforme con la decisión del público y se abstuvo de comentar, reflejando su malestar solo con sus expresiones.

A pesar de ello, el conductor Franco Cabrera tuvo que comunicar que el cuarto eliminado de la competencia fue el imitador de “Bob Dylan”.

Los imitadores que se salvaron fueron los de Matt Bellamy, Los Panchos, Isabel Pantoja, Christina Aguilera, Adrián Barilari y Ricky Martin.

¿Quiénes lograrán llegar a la gran final? ¿Quién será el próximo en despedirse de la competencia? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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