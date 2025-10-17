Temas
Deportes

Partidos de hoy, viernes 17 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, viernes 17 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 17 DE OCTUBRE

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | Real Oviedo vs. Espanyol – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. | FC Unión Berlín vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium

  • Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. | PSG vs. Strasbourg – Disney+, ESPN

  • Championship – Inglaterra

2:00 p.m. | Middlesbrough vs. Ipswich Town – Disney+ Premium, ESPN 5

  • Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. | Racing Club vs. Aldosivi – Disney+ Premium

7:15 p.m. | Lanús vs. Godoy Cruz – Disney+ Premium

7:15p.m. | Argentinos Juniors vs. Newell’s Old Boys – TyC Sports

  • Liga MX – México

10:00 p.m. | Atlético San Luis vs. Atlas – Disney+ Premium

