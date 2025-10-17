Partidos de hoy, viernes 17 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 17 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 17 DE OCTUBRE
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Real Oviedo vs. Espanyol – Disney+ Premium, ESPN 2
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. | FC Unión Berlín vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. | PSG vs. Strasbourg – Disney+, ESPN
- Championship – Inglaterra
2:00 p.m. | Middlesbrough vs. Ipswich Town – Disney+ Premium, ESPN 5
- Liga Profesional – Argentina
5:00 p.m. | Racing Club vs. Aldosivi – Disney+ Premium
7:15 p.m. | Lanús vs. Godoy Cruz – Disney+ Premium
7:15p.m. | Argentinos Juniors vs. Newell’s Old Boys – TyC Sports
- Liga MX – México
10:00 p.m. | Atlético San Luis vs. Atlas – Disney+ Premium