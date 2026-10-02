Partidos de hoy, viernes 2 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 2 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 2 DE OCTUBRE
- Nations League – UEFA
9:00 a.m. | Kazajstán vs Moldavia – ESPN 2, Disney Plus
11:00 a.m. | Letonia vs Montenegro – Disney Plus
11:00 a.m. | Chipre vs Armenia – ESPN 2, Disney Plus
1:45 p.m. | Francia vs Italia – ESPN, Disney Plus
1:45 p.m. | Islas Feroe vs Eslovaquia – Disney Plus
1:45 p.m. | Bosnia-Herzegovina vs Suecia – ESPN, Disney Plus
1:45 p.m. | Ucrania vs Irlanda del Norte – Disney Plus
1:45 p.m. | Bélgica vs Turquía – Disney Plus
1:45 p.m. | Hungría vs Georgia – Disney Plus
1:45 p.m. | Polonia vs Rumania – Disney Plus
- Liga de Naciones – Concacaf
2:00 p.m. | St. Lucia vs Guadalupe – Youtube, CONCACAF GO
4:00 p.m. | St. Kitts and Nevis vs Cuba – Youtube, CONCACAF GO
5:00 p.m. | Surinam vs Guatemala – Youtube, CONCACAF GO
7:00 p.m. | Bonaire vs Granada – Youtube, CONCACAF GO
7:00 p.m. | Barbados vs Bermudas – Youtube, CONCACAF GO
7:00 p.m. | Martinica vs Honduras – Youtube, CONCACAF GO
9:00 p.m. | El Salvador vs Jamaica – Youtube, CONCACAF GO
- Liga de Argentina
5:15 p.m. | Independiente vs Instituto – ESPN, Disney Plus
7:30 p.m. | Independiente Rivadavia vs Gimnasia La Plata – TNT Sports
7:30 p.m. | Boca Juniors vs Unión Santa Fe – ESPN, Disney Plus