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Deportes

Partidos de hoy, viernes 2 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, viernes 2 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, viernes 2 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 2 DE OCTUBRE

  • Nations League – UEFA

9:00 a.m. | Kazajstán vs Moldavia – ESPN 2, Disney Plus

11:00 a.m. | Letonia vs Montenegro – Disney Plus

11:00 a.m. | Chipre vs Armenia – ESPN 2, Disney Plus

1:45 p.m. | Francia vs Italia – ESPN, Disney Plus

1:45 p.m. | Islas Feroe vs Eslovaquia – Disney Plus

1:45 p.m. | Bosnia-Herzegovina vs Suecia – ESPN, Disney Plus

1:45 p.m. | Ucrania vs Irlanda del Norte – Disney Plus

1:45 p.m. | Bélgica vs Turquía – Disney Plus

1:45 p.m. | Hungría vs Georgia – Disney Plus

1:45 p.m. | Polonia vs Rumania – Disney Plus

  • Liga de Naciones – Concacaf

2:00 p.m. | St. Lucia vs Guadalupe – Youtube, CONCACAF GO

4:00 p.m. | St. Kitts and Nevis vs Cuba – Youtube, CONCACAF GO

5:00 p.m. | Surinam vs Guatemala – Youtube, CONCACAF GO

7:00 p.m. | Bonaire vs Granada – Youtube, CONCACAF GO

7:00 p.m. | Barbados vs Bermudas – Youtube, CONCACAF GO

7:00 p.m. | Martinica vs Honduras – Youtube, CONCACAF GO

9:00 p.m. | El Salvador vs Jamaica – Youtube, CONCACAF GO

  • Liga de Argentina

5:15 p.m. | Independiente vs Instituto – ESPN, Disney Plus

7:30 p.m. | Independiente Rivadavia vs Gimnasia La Plata – TNT Sports

7:30 p.m. | Boca Juniors vs Unión Santa Fe – ESPN, Disney Plus

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