Yo Soy 2026: “Bob Dylan” logró su “mejor presentación” según Ricardo Morán con “Maggie’s Farm”

Desde las preguntas con Alicia Mercado, Joaquim de la Monclova encendió su participación al negarse a hablar sobre su enemistad con el imitador de “Elvis”, y agradeció a una serie de personas anotadas en su lista, por sugerencia de Jely Reátegui. Con esa forma irreverente de ser, Joaquim encarnó, como siempre, a “Bob Dylan” con el tema “Maggie’s Farm”.

Carlos Alcántara quedó encantado con el timbre y la voz del participante, destacando además su gusto personal por el género de la canción.

Jely Reátegui reveló que, junto a Ricardo Morán, sabían que esta presentación requería una nasalidad distinta al resto del repertorio del artista, y que, desde la primera frase, reconocieron ese gran detalle en el timbre, lo que los sorprendió gratamente.

Ricardo Morán, muy feliz con la presentación, afirmó: “Creo que es tu mejor presentación”, e incluso le propuso la idea de volver a tocar en vivo mientras canta. Esto hizo que a Joaquim se le dibujara una sonrisa en el rostro, por lo que Ricardo le advirtió, entre risas, que si volvía a escuchar alguna desafinación del instrumento, se lo harían saber.

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