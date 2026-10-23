Partidos de hoy, viernes 23 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 23 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 23 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | UTC vs FBC Melgar – L1 Max, L1 Play, Fanatiz
3:15 p.m. | Atlético Grau vs ADT – L1 Max, L1 Play, Fanatiz
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Alavés vs Málaga, ESPN 3, Disney+
- Premier League – Inglaterra
2:00 p.m. | Ipswich Town vs Nottingham Forest – ESPN 2, Disney+
- Serie A – Italia
1:45 p.m. | Torino vs Monza – ESPN 4, Disney+
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. | Stuttgart vs Borussia Monchengladbach – Disney+
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. | Brest vs Niza – Disney+
- Brasileirao – Brasil
6:00 p.m. | Cruzeiro vs Remo – L1 Play
- Liga Profesional – Argentina
4:00 p.m. | Gimnasia y Esgrima vs Sarmiento – ESPN, Disney+, Fanatiz
4:30 p.m. | Gimnasia de Mendoza vs Platense – TyC Sports Internacional
7:15 p.m. | Tigre vs Atlético Tucumán – TyC Sports Internacional
- Mundial Femenino Sub 17 – FIFA
1:00 p.m. | Argentina vs Marruecos – DGO, DSports2, Paramount+, DAZN