Partidos de hoy, viernes 23 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, viernes 23 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 23 DE OCTUBRE

Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | UTC vs FBC Melgar – L1 Max, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. | Atlético Grau vs ADT – L1 Max, L1 Play, Fanatiz

LaLiga – España

2:00 p.m. | Alavés vs Málaga, ESPN 3, Disney+

Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. | Ipswich Town vs Nottingham Forest – ESPN 2, Disney+

Serie A – Italia

1:45 p.m. | Torino vs Monza – ESPN 4, Disney+

Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. | Stuttgart vs Borussia Monchengladbach – Disney+

Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. | Brest vs Niza – Disney+

Brasileirao – Brasil

6:00 p.m. | Cruzeiro vs Remo – L1 Play

Liga Profesional – Argentina

4:00 p.m. | Gimnasia y Esgrima vs Sarmiento – ESPN, Disney+, Fanatiz

4:30 p.m. | Gimnasia de Mendoza vs Platense – TyC Sports Internacional

7:15 p.m. | Tigre vs Atlético Tucumán – TyC Sports Internacional

Mundial Femenino Sub 17 – FIFA

1:00 p.m. | Argentina vs Marruecos – DGO, DSports2, Paramount+, DAZN

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