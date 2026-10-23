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Partidos de hoy, viernes 23 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, viernes 23 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, viernes 23 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 23 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | UTC vs FBC Melgar – L1 Max, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. | Atlético Grau vs ADT – L1 Max, L1 Play, Fanatiz

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | Alavés vs Málaga, ESPN 3, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. | Ipswich Town vs Nottingham Forest – ESPN 2, Disney+

  • Serie A – Italia

1:45 p.m. | Torino vs Monza – ESPN 4, Disney+

  • Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. | Stuttgart vs Borussia Monchengladbach – Disney+

  • Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. | Brest vs Niza – Disney+

  • Brasileirao – Brasil

6:00 p.m. | Cruzeiro vs Remo – L1 Play

  • Liga Profesional – Argentina

4:00 p.m. | Gimnasia y Esgrima vs Sarmiento – ESPN, Disney+, Fanatiz

4:30 p.m. | Gimnasia de Mendoza vs Platense – TyC Sports Internacional

7:15 p.m. | Tigre vs Atlético Tucumán – TyC Sports Internacional

  • Mundial Femenino Sub 17 – FIFA

1:00 p.m. | Argentina vs Marruecos – DGO, DSports2, Paramount+, DAZN

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