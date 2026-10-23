Embajador de EE. UU. responde a diputada y descarta el retorno de USAID a Perú

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, rechazó de manera categórica el eventual retorno de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) al país. La declaración del diplomático surgió en respuesta al pedido formulado por la legisladora Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet, integrante de la bancada del Buen Gobierno, durante una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

La parlamentaria solicitó al canciller que gestione ante el gobierno estadounidense la reactivación de dicho organismo de cooperación internacional. Según Duarte, la cancelación del programa afectó a sectores vulnerables al restar apoyo tecnológico e intelectual en materias como agricultura, educación y lucha contra la pobreza, lo cual generó desempleo e impacto social.

Frente a estas afirmaciones, el representante diplomático estadounidense utilizó sus redes sociales para expresar su postura respecto al trabajo de cooperación que mantiene su país. Navarro cuestionó los cuestionamientos de la legisladora y defendió la continuidad de las acciones humanitarias que actualmente se ejecutan en el territorio peruano.

En ese sentido, la autoridad de la delegación estadounidense puntualizó que la asistencia que brinda su nación no ha finalizado, sino que ahora se administra bajo un esquema distinto. Asimismo, precisó que las coordinaciones se realizan directamente con el Estado peruano para garantizar una labor técnica eficiente.

AYUDA CONTINÚA

Navarro enfatizó que el apoyo norteamericano sigue presente mediante otras dependencias oficiales de su gobierno. Como ejemplo de este trabajo, el embajador destacó una reciente visita realizada a la provincia constitucional del Callao junto a personal de la Oficina de Desastres y Respuesta Humanitaria del Departamento de Estado.

Adicionalmente, el diplomático remarcó que las donaciones y el esfuerzo conjunto están orientados a mitigar los impactos generados por el fenómeno El Niño. De este modo, buscó aclarar que la cooperación internacional continúa vigente a través de mecanismos actualizados de atención y respuesta.

Finalmente, el diplomático dejó en claro que la política adoptada durante la administración del expresidente Donald Trump respecto a la agencia no se modificará. Con un mensaje tajante en sus plataformas digitales, el embajador ratificó que USAID no volverá a operar en suelo peruano. “Donaciones y trabajo con la comunidad ante El Niño. La ayuda no se acabó. Ahora es EFICIENTE y coordinada con Perú. USAID no regresará. PUNTO”, escribió.

VIDEO RECOMENDADO