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Partidos de hoy, viernes 6 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, viernes 6 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, viernes 6 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

3.00 p.m. | Atlético Grau vs Cusco FC – ESPN y Disney+

  • LaLiga – España

3.00 p.m. | Sevilla vs Alavés – ESPN y Disney+

  • Premier League – Inglaterra

3.00 p.m. | Everton vs Coventry City – ESPN y Disney+

  • Serie A – Italia

2.45 p.m. | Venezia vs Udinese – ESPN y Disney+

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