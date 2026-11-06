Partidos de hoy, viernes 6 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 6 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
- Liga 1 – Perú
3.00 p.m. | Atlético Grau vs Cusco FC – ESPN y Disney+
- LaLiga – España
3.00 p.m. | Sevilla vs Alavés – ESPN y Disney+
- Premier League – Inglaterra
3.00 p.m. | Everton vs Coventry City – ESPN y Disney+
- Serie A – Italia
2.45 p.m. | Venezia vs Udinese – ESPN y Disney+