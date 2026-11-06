Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 16

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al inicio de la fecha 16 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

RESULTADOS DE LA FECHA 16 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita en Andahuaylas a Chankas, Universitario recibe en el Monumental a CD Moquegua, mientras que Sporting Cristal vista en Tarma a ADT.

Viernes 6 de noviembre

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. Cusco FC

Sábado 7 de noviembre

1:00 p.m. | ADT vs. Sporting Cristal

3:30 p.m. | FC Cajamarca vs. Alianza Atlético

6:00 p.m. | Melgar vs. Juan Pablo II

8:30 p.m. | Cienciano vs. Sport Huancayo

Domingo 8 de noviembre

1:00 p.m. | Chankas vs. Alianza Lima

3:30 p.m. | Sport Boys vs. UTC

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos

8:30 p.m. | Universitario vs. CD Moquegua

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA