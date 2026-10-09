Partidos de hoy, viernes 9 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 9 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 9 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
8:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Tacna Heróica vs Carlos Mannucci – +Bicolor
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Werder Bremen – ESPN 5, Disney+
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. | Lens vs Lyon – ESPN 4, Disney+