Senado revisará facultades legislativas en materia de seguridad y fenómeno de El Niño este viernes 9 de octubre

La Comisión de Constitución del Senado convocó para este viernes 9 de octubre a diversos ministros de Estado con el objetivo de analizar el pedido de delegación de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la propuesta en su pleno.

A la cita fueron convocados el presidente del Consejo de Ministros, así como los titulares de Justicia, Interior, Defensa, Desarrollo Agrario, Producción y Vivienda. Esta convocatoria marca el punto de partida para evaluar el alcance de los aspectos aprobados por la primera cámara del Parlamento.

Evaluación de facultades podría durar una semana

De acuerdo con la información del trámite parlamentario, las sesiones de trabajo comenzarán con las exposiciones de los funcionarios citados, quienes detallarán los aspectos técnicos y legales de las atribuciones requeridas por el Gobierno.

El periodo de evaluación en la comisión se extenderá aproximadamente durante una semana. Al término de esta etapa, se elaborará un dictamen que determinará si la propuesta mantiene los términos de los diputados o si sufrirá modificaciones antes de elevarse al Pleno de la Cámara de Senadores para su debate final.

¿Hay fecha del debate del dictamen en el Pleno del Senado?

Si la Comisión de Constitución aprobara las facultades legislativas revisadas por el Pleno de Diputados, entonces entraría a la fase de debate en el Pleno del Senado. Pero, ¿qué es un pleno?

Un pleno es la máxima asamblea deliberativa y el órgano con mayor jerarquía del poder legislativo, sea del Senado o de Diputados. Ambos están integrados por todos los congresistas respecto a su cámara y son el último filtro para que dicho proyecto, según corresponda, sea enviado al presidente de la nación o se proclame ley por insistencia, entre otras conclusiones.

Volviendo al tema de la revisión de las facultades legislativas en materias de seguridad y fenómeno de El Niño, lamentablemente no existe ninguna fecha asegurada, pues antes es necesario que la Comisión de Constitución la admita. Cuando se dé este paso, se deberá anotar en la agenda legislativa. Recordemos que actualmente dicha comisión se encuentra en sesión permanente, por lo que se puede convocar a revisión en cualquier momento.

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