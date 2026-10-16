Qué hacer cuando el agua de lluvia ya se está filtrando por el techo: contención rápida paso a paso

El Fenómeno El Niño ya está activo y las lluvias pueden aparecer de un momento a otro. A través de la plataforma Construye Bien, Sodimac comparte qué hacer apenas el agua empieza a filtrarse, para reaccionar a tiempo y evitar pérdidas en casa.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), El Niño podría afectar hasta a 1,2 millones de peruanos si alcanza una magnitud extraordinaria, con lluvias intensas cada vez más frecuentes en el país. En ese escenario, las filtraciones en los techos se vuelven una de las emergencias más comunes en los hogares, y cada minuto que el agua avanza aumenta el riesgo de daños en pisos, muebles y equipos, y puede comprometer la instalación eléctrica. Ante ello, Construye Bien, plataforma de Sodimac orientada a la prevención en el hogar, acompaña a las familias con información para enfrentar la temporada de lluvias.

Reaccionar a tiempo y en el orden correcto permite contener el problema y reducir pérdidas. Por eso, David Durán, ingeniero aliado de Sodimac conocido en redes como @ingenieriaparati, comparte el paso a paso para actuar apenas comienza la filtración.

¿Qué hacer ante una filtración en mi vivienda?

Corta el riesgo eléctrico primero . Antes de tocar algo, fíjate si el agua está cerca de focos, cables o tomacorrientes . Si es así, baja la llave general de esa zona. El agua y la electricidad juntas son peligrosas, y este paso va primero siempre. Contén el agua que ya está cayendo. Coloca un balde, tina o recipiente grande justo debajo de la gotera para que el agua no se expanda por el piso. Si cae en varios puntos, usa varios recipientes. Drena el agua acumulada hacia el desagüe. No dejes que el agua se empoce dentro de casa: un jalador de agua ayuda a dirigir hacia el desagüe más cercano lo que ya se juntó en el piso, evitando que el charco crezca y llegue a otras habitaciones. Si el agua entró en cantidad, un balde para achicar acelera la evacuación. Protege lo que se puede mojar. Retira o cubre muebles , alfombras, equipos y cosas de valor que estén en la zona afectada. Mientras menos cosas expuestas, menos pérdidas. Ubica por dónde entra el agua. Revisa el techo para identificar el punto de filtración: una grieta, una plancha movida, una unión abierta. No siempre está justo encima de la gotera, porque el agua corre antes de caer, pero ubicarlo te ayuda a cubrir el lugar correcto. Cubre la zona desde arriba, solo si es completamente seguro. Si puedes acceder al techo sin riesgo, cubre el área dañada con una lona o plástico resistente, bien asegurado en los bordes para que el viento no lo levante. Importante: no subas al techo durante la lluvia, con viento fuerte o si la superficie está mojada o resbalosa; el riesgo de caída es alto. Si no es seguro, espera a que la lluvia disminuya o contacta a un especialista.

¿Qué hacer una vez que pasó la lluvia?

La contención es temporal; la solución definitiva llega después. Cuando el clima lo permita y el techo esté seco, conviene:

Revisar a fondo el techo para ubicar el origen real de la filtración.

Sellar grietas y uniones, y aplicar o renovar el impermeabilizante sobre una superficie limpia y seca.

Reemplazar las planchas o piezas deterioradas que dejaron pasar el agua.

Limpiar y despejar canaletas y desagües para que el agua evacúe bien en la próxima lluvia.

¿Qué tener a la mano para una emergencia así?

Una lona multiuso resistente (como las lonas azules): sirve para cubrir la zona dañada del techo desde arriba y frenar el ingreso de agua mientras dura la lluvia. Se asegura bien en los bordes para que el viento no la levante.

Un jalador de agua con baldes: los baldes se colocan bajo la gotera para contener el agua que cae, y el jalador ayuda a empujar hacia el desagüe la que ya se acumuló en el piso, evitando que el charco se expanda.

Este contenido llega gracias a Construye Bien de Sodimac, plataforma que acompaña a las familias con recomendaciones prácticas para identificar riesgos, prevenir daños y reforzar sus viviendas frente al Fenómeno El Niño, para que cada hogar esté mejor preparado. Encuentra más información en @sodimacconstruyeperu.

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