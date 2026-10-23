Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 13

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 13 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

RESULTADOS DE LA FECHA 13 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita a CD Moquegua, Universitario recibe en el Monumental a Juan Pablo II, mientras que Sporting Cristal visita en el Estadio Garcilaso a Cusco FC.

Viernes 23 de octubre

FINAL | UTC 1-2 Melgar

FINAL | Atlético Grau 1-1 ADT

Sábado 24 de octubre

12:45 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Atlético

3:15 p.m. | Cusco FC vs. Sporting Cristal

8:30 p.m. | Universitario vs. Juan Pablo II

Domingo 25 de octubre

11:00 a.m. | Comerciantes Unidos vs. Cienciano

1:15 p.m. | CD Moquegua vs. Alianza Lima

3:30 p.m. | Sport Boys vs. FC Cajamarca

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Chankas

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

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