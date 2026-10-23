Wendy Ramos y Mariano Sigman promueven el desarrollo personal a través de Aprendemos Juntos

La actriz y clown Wendy Ramos y el neurocientífico Mariano Sigman se presentaron en el Teatro Municipal de Lima en el marco de Aprendemos Juntos, la iniciativa global de BBVA que invita a reflexionar sobre el desarrollo personal, las emociones y las relaciones humanas. Durante el evento, los especialistas abordaron cómo el autoconocimiento, la gestión emocional y las relaciones humanas impactan en el crecimiento personal y la vida cotidiana.

El programa, que difunde contenidos de ciencia, cultura, educación y desarrollo personal desde 2018 a través de plataformas digitales, trasladó por primera vez su formato a un escenario en vivo en la capital peruana. La propuesta busca ofrecer a la audiencia herramientas para comprender sus propios sentimientos y mejorar la forma en que se conecta con los demás.

Durante su intervención, Wendy Ramos destacó el valor de hacer una pausa en un mundo acelerado. La artista señaló que el formato invita a escuchar con calma, procesar las ideas y reflexionar sobre la propia experiencia, enfatizando la importancia de respetar los tiempos de aprendizaje de cada individuo.

Por su parte, Mariano Sigman resaltó la trascendencia de generar contenidos masivos hechos con responsabilidad y amor. El neurocientífico afirmó que el propósito principal del proyecto es incentivar el pensamiento original y con valor.

La jornada concluyó con un auditorio lleno donde los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar, hacer preguntas y participar activamente. Esta experiencia reafirma que el aprendizaje constante, la autoaceptación y la empatía son pilares fundamentales para el bienestar y la evolución personal.

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