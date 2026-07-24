Partidos de hoy, viernes 24 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 24 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 24 DE JULIO
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Los Chankas – L1 MAX, Movistar TV App y DGO
8:30 p.m. | Universitario vs. Cusco FC – L1 MAX, Movistar TV App y DGO
- Liga 2 – Perú
1:00 p.m. | Minas vs. Estudiantil CNI – Bicolor+
3:15 p.m. | Comerciantes FC vs. Alianza Universidad – Bicolor+
- Liga Femenina 2026 – Perú
2:00 p.m. | Melgar vs. Sporting Cristal – Bicolor+
- Liga Profesional – Argentina
2:45 p.m. | Gimnasia Mendoza vs. Central Córdoba – TyC Sports, TNT Sports
5:00 p.m. | Racing Club vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata – ESPN Premium, Disney Plus, TyC Sports
5:00 p.m. | Vélez vs. Instituto – TNT Sports, Fanatiz
7:15 p.m. | Platense vs. Unión Santa Fe – TyC Sports, TNT Sports
7:15 p.m. | Huracán vs. Banfield – ESPN, ESPN Premium, Disney Plus