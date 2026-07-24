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Partidos de hoy, viernes 24 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, viernes 24 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, viernes 24 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 24 DE JULIO

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Los Chankas – L1 MAX, Movistar TV App y DGO

8:30 p.m. | Universitario vs. Cusco FC – L1 MAX, Movistar TV App y DGO

  • Liga 2 – Perú

1:00 p.m. | Minas vs. Estudiantil CNI – Bicolor+

3:15 p.m. | Comerciantes FC vs. Alianza Universidad – Bicolor+

  • Liga Femenina 2026 – Perú

2:00 p.m. | Melgar vs. Sporting Cristal – Bicolor+

  • Liga Profesional – Argentina

2:45 p.m. | Gimnasia Mendoza vs. Central Córdoba – TyC Sports, TNT Sports

5:00 p.m. | Racing Club vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata – ESPN Premium, Disney Plus, TyC Sports

5:00 p.m. | Vélez vs. Instituto – TNT Sports, Fanatiz

7:15 p.m. | Platense vs. Unión Santa Fe – TyC Sports, TNT Sports

7:15 p.m. | Huracán vs. Banfield – ESPN, ESPN Premium, Disney Plus

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