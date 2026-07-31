Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 3
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 3 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
RESULTADOS DE LA FECHA 3 DEL TORNEO CLAUSURA
Como parte de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe a Alianza Atlético en Matute, Universitario visita en el Cusco a Cienciano, mientras que Sporting Cristal recibe en el Alberto Gallardo a Juan Pablo II.
- Viernes 31 de julio
FINAL | Chankas 3-2 Comerciantes Unidos
- Sábado 1 de agosto
1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Sport Huancayo
3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Sport Boys
6:00 p.m. | Cusco FC vs. UTC
8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Alianza Atlético
- Domingo 2 de agosto
11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Juan Pablo II
1:15 p.m. | ADT vs. Deportivo Garcilaso
3:30 p.m. | CD Moquegua vs. Melgar
6:30 p.m. | Cienciano vs. Universitario