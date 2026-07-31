¿Se acabó el amor? Registra la disolución de tu matrimonio en Reniec: conoce cómo hacerlo

¿Tu matrimonio acaba de romperse? En estos difíciles momentos debes recordar inscribir tu divorcio en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y modificar el estado civil del DNI para evitar inconvenientes, como problemas legales, multas, trámites en compras, ventas y otros servicios.

¿Cómo hacerlo?, la inscripción de la disolución del matrimonio debe estar garantizado por un mandato judicial, parte notarial o una resolución de alcaldía. Para ello, los ciudadanos deben presentar ciertos documentos.

¿Cómo inscribir un divorcio en el Reniec?

Antes de inscribir tu divorcio, tiene que tener estos documentos y realizar estos pasos:

Llenar la solicitud de inscripción de disolución del vínculo matrimonial en un acta registral Presentar una copia simple del documento de identidad. Si eres extranjero, deberás presentar una copia simple del carnet de extranjería, pasaporte o cédula de identificación. Presentar documento que sustente tu divorcio:

Si el divorcio se realizó por mandato judicial, debe presentar los partes judiciales y el oficio del juzgado correspondiente.

Si el divorcio se realizó a través de un proceso notarial, debe adjuntar los partes notariales que han sido emitidos por el notario.

Si el divorcio fue registrado en la municipalidad en la que se casó, debe presentar la resolución administrativa emitida por la entidad.

¿Inscribir mi divorcio tiene costo?

El costo del trámite varía según la forma en que se haya terminado el matrimonio. Si el divorcio fue declarado a través de una resolución judicial o una resolución emitida por una municipalidad, deberás pagar 8.20 soles con el código del tributo 06610. En cambio, si el divorcio fue hecho via notarial, la disolución costará 8 soles usando el mismo código.

El pago puede efectuarse a través de la plataforma Págalo.pe, así como en agencias y agentes del Banco de la Nación. Una vez realizado, los documentos requeridos deberás presentarlos en una oficina del Reniec o enviarse mediante la Mesa de Partes Virtual. La entidad precisa que los documentos remitidos fuera del horario de atención serán considerados como recibidos el siguiente día hábil. El resultado del trámite será comunicado al correo electrónico del solicitante en un plazo de hasta 10 días hábiles.

¿Cómo cambiar el estado civil en el DNI?

Luego de que el divorcio quede inscrito, deberas actualizar el estado civil de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Para ello, deberá acudir a una oficina del Reniec o a un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), luego de efectuar el pago correspondiente.

Si se trata de un DNI azul, el costo del trámite es de S/ 30, con el código de tributo 02121, mientras que para quienes cuentan con DNI electrónico el pago asciende a S/ 35, con el código 00729. Ambos pueden abonarse mediante Yape, agentes BCP, el Banco de la Nación o Págalo.pe. Finalmente, los usuarios podrán verificar el avance de la emisión de su nuevo documento a través del portal de consulta del Reniec y recogerlo cuando el trámite figure como completado al 100 %.

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