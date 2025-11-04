Pedro Gallese tras no renovar contrato con Orlando City: “Me dijeron que no estaba en los planes del equipo”

El arquero peruano no continuará en Orlando City, luego de que la directiva y el entrenador, Óscar Pareja, decidieran no renovarle contrato.

Tras no lograr la clasificación a los playoffs de la MLS 2025, la directiva de la institución deportiva comenzó su reestructuración con una baja significativa: Pedro Gallese dejará de ser su guardameta después de seis años defendiendo la camiseta morada.

En declaraciones recientes, el portero confirmó que su salida fue una decisión del club y del entrenador Óscar Pareja. “Hace unos días tuve una reunión con el técnico y me comunicó que no estaba en los planes del equipo para la próxima temporada“, reveló el guardameta de la Selección Peruana.

Pese a la noticia, Gallese se mostró agradecido con la institución y con el estratega colombiano que apostó por él desde su llegada. “Le agradecí porque fue quien me trajo. Fueron seis temporadas intensas, de mucho aprendizaje, y solo tengo palabras de gratitud“, expresó el portero peruano.

Durante su paso por el club estadounidense, el portero nacional conquistó la US Open Cup, el primer título oficial en la historia de Orlando City, y se consolidó como una de las figuras más queridas por la afición.

Su vínculo con el equipo finalizó oficialmente el pasado viernes 31 de octubre, poniendo punto final a una etapa marcada por su liderazgo, constancia y grandes actuaciones bajo los tres palos. A partir del 2026, el cuadro de la Florida deberá buscar un nuevo arquero para afrontar sus desafíos locales e internacionales.

VIDEO RECOMENDADO