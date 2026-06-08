Perú vs. España: Alineaciones confirmadas para el partido amistoso

La selección de Perú enfrenta a su similar de España en partido amistoso a disputarse a pocos días del inicio del Mundial 2026. Peruanos y españoles irán por un triunfo este lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, México.

A través de sus redes sociales, la selección peruana confirmó los once jugadores elegidos por Mano Menezes para enfrentar a España en el partido amistoso de este lunes.

Pedro Gallese, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Fabio Gruber, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún (capitán), Jesús Pretell, Jairo Vélez, Jhonny Vidales y Adrián Ugarriza saltarán al campo de juego desde el primer minuto.

Por su parte, España forma con Unai Simón, M. Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri (capitán), Fabián, Pedro, Ferran, Álex Baena y Oyarzabal.

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