Donald Trump reactiva guerra comercial con nuevos aranceles a más de 60 países

Estados Unidos aplicará desde este viernes aranceles de al menos 10% a cerca de 60 países, en una nueva ofensiva comercial impulsada por el presidente Donald Trump. La medida impacta a algunos de sus principales socios y podría tener efectos en la inflación global.

Según informó la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), los gravámenes responden a investigaciones vinculadas al uso de trabajo forzoso en cadenas de producción internacionales.

ARANCELES ALCANZARÁN A GRANDES ECONOMÍAS

Los aranceles podrán incrementarse hasta el 12,5% en determinados casos y afectarán a economías clave como China, India y la Unión Europea. De acuerdo con el comunicado oficial, la medida alcanza a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de sus importaciones.

Esta decisión se produce meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara inconstitucionales los aranceles generalizados impulsados por Trump, al considerar que solo el Congreso puede aprobar este tipo de medidas. Tras ese fallo, el mandatario reformuló su estrategia basándose en investigaciones previas del USTR.

Según el organismo, las prácticas comerciales de los países evaluados no cumplen con estándares razonables en la prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso, lo que justifica la imposición de estos nuevos aranceles.

EXCEPCIONES Y REACCIONES INTERNACIONALES

Algunos países que ya han implementado restricciones al trabajo forzoso o se han comprometido a hacerlo enfrentarán un arancel base de 10%, entre ellos Canadá, Reino Unido, India y la Unión Europea. En tanto, países como China, Japón y Corea del Sur recibirán tasas de hasta 12,5%.

No obstante, ciertos productos quedarán exentos, como el acero, el aluminio, algunos bienes energéticos, fertilizantes y productos incluidos en tratados comerciales vigentes, como el acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México.

La medida generó críticas en la comunidad internacional. Gobiernos como el de Australia calificaron los aranceles como “injustificados”, mientras que Nueva Zelanda los consideró “extremadamente decepcionantes”. Japón, por su parte, expresó su rechazo a la decisión.

En paralelo, Brasil anunció que activará mecanismos de reciprocidad comercial tras la imposición de aranceles del 25% a algunos de sus productos. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva señaló que responderá a las medidas adoptadas por Washington.

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