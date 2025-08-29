Piero Cari es convocado a la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay

Lo último. Este viernes 29 de agosto, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) envió un comunicado donde anuncia la convocatoria de un nuevo jugador a la selección peruana de cara a los partidos frente a Uruguay y Paraguay en Montevideo y Lima, respectivamente.

Y es que el técnico Óscar Ibáñez decidió convocar a Piero Cari a la selección peruana en donde se sumará a los trabajos de la Bicolor previo al viaje a Montevideo. “La FPF informa a la opinión pública que el futbolista Piero Cari, del Club Alianza Lima, ha sido convocado por el comando técnico de la Bicolor para la presente fecha FIFA”, se lee en el comunicado.

La selección peruana juega este jueves 4 de septiembre frente a Uruguay en Montevideo. El equipo peruano viaja este sábado a tierras ‘charrúas’ para seguir con los entrenamientos y a la espera de los jugadores que juegan en el exterior.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7