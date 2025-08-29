Piero Quispe será cedido por el Pumas de México, pero no iría a Europa

El volante peruano Piero Quispe no seguirá en Pumas de México. Tras una temporada sin consolidarse como titular, el club decidió cederlo a préstamo para la próxima temporada. Su nuevo club sería el Sydney FC de la liga de Australia.

Piero Quispe llegó a Pumas en 2024 como figura de la Liga 1 peruana, pero en el cuadro mexicano solo disputó 53 partidos y anotó 5 goles. Ahora todo hace indicar que continuará su carrera en un destino inesperado: la A-League australiana.

El Sydney FC, uno de los clubes más importantes de Oceanía, terminó séptimo en la última temporada con 37 puntos, lejos del campeón Auckland. Con Piero Quispe, buscará reforzar su mediocampo y pelear por los primeros lugares.

De concretarse su pase a este equipo, Quispe compartirá vestuario con el brasileño Douglas Costa, exjugador de Bayern Múnich y Juventus. También coincidiría con Nickolas Alfaro, volante de 17 años con doble nacionalidad peruana y australiana.

