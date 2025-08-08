Presentan logo y marca oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2027

El Comité Organizador de Lima 2027 presentó este viernes 8 de agosto, en el segundo día de la LXIII Asamblea General de Panam Sports, el logo oficial de los XX Juegos Panamericanos a desarrollarse en nuestra capital.

Desde Paraguay, Federico Tong, presidente de la comisión explicó que esta marca “está inspirada en el dinamismo de Perú que vibra desde su diversidad, mixtura de razas y tradiciones”. La imagen refleja el camino hacia Los Ángeles 2028 y el símbolo más reconocido del país: Machu Picchu.

Juegos Panamericanos 2027

Logo de los Juegos Panamericanos Lima 2027

“LIMA 2027, VIBRAMOS JUNTOS”, FUE LA PROPUESTA DE SLOGAN

La Directora de Operaciones de Lima 2027, María Martínez, espera superar la barrera que dejaron los Juegos Panamericanos realizados en 2019 gracias al trabajo y excelencia del equipo organizador. Si bien Perú será el recinto anfitrión, refirió que este esfuerzo une a todos los americanos involucrados en el proyecto.

Dentro de las mejoras a desarrollarse para esta nueva edición se destaca un nuevo Plan de Remodelaciones y Construcciones, así como inversión para la mejora de transporte con apoyo de las municipalidades de Lima y Callao junto al gobierno peruano.

