Qatar suspende la Finalissima 2026 entre Argentina y España tras conflicto en Medio Oriente

Atención, amantes del fútbol. Este 1 de marzo, la Federación de Fútbol de Qatar confirmó la suspensión de todas las competiciones deportivas en el país, dejando en el aire la Finalissima 2026 entre Argentina y España.

La medida se da en medio del actual conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha incrementado la tensión regional. El partido estaba programado para el 27 de marzo, pero quedó postergado hasta nuevo aviso.

📄 | Statement from the Qatar Football Association regarding the postponement of all tournaments, competitions, and matches until further notice. pic.twitter.com/NlpBpjMMW3 — Qatar Football Association (@QFA_EN) March 1, 2026

En un comunicado oficial, la federación qatarí informó que las nuevas fechas para la reanudación de las actividades deportivas serán anunciadas oportunamente a través de sus canales oficiales.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: