Qatar suspende la Finalissima 2026 entre Argentina y España tras conflicto en Medio Oriente
Redacción Latina Noticias
Atención, amantes del fútbol. Este 1 de marzo, la Federación de Fútbol de Qatar confirmó la suspensión de todas las competiciones deportivas en el país, dejando en el aire la Finalissima 2026 entre Argentina y España.

La medida se da en medio del actual conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha incrementado la tensión regional. El partido estaba programado para el 27 de marzo, pero quedó postergado hasta nuevo aviso.

En un comunicado oficial, la federación qatarí informó que las nuevas fechas para la reanudación de las actividades deportivas serán anunciadas oportunamente a través de sus canales oficiales.

